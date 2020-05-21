Мурманские пограничники перекрыли крупный канал поставки готовой продукции из незаконно добытого камчатского краба
Браконьеры планировали распространять морепродукты в центральных регионах России.
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Марина Груздова, официальный представитель Пограничного управления ФСБ по западному арктическому району: «По результатам проведенных мероприятий проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 256 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».