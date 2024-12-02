Мурманские пограничники пресекли деятельность двух цехов для временного содержания контрафактного краба

Браконьеры планировали продавать деликатесную продукцию в центральных регионах России.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ФСБ выявили 7 фигурантов в Мурманске и посёлке Ура-Губа. У них изъяли грузовой автомобиль и 329 живых крабов общим весом около тонны, которых в последствии выпустили в естественную среду обитания.

Ирина Вахренева, официальный представитель Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району: «В отношении участников противоправной деятельности возбуждены дела об административном правонарушении по части 2 статьи 8.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 256 Уголовного Кодекса Российской Федерации».