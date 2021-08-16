Мурманские пограничники пресекли деятельность кустарного цеха по переработке незаконно добытого камчатского краба

Организатор и участники преступной группировки были задержаны в момент перегрузки продукции в автомобиль. У браконьеров сотрудники пограничного управления обнаружили около 1 тысячи конечностей камчатского краба общим весом более 850 кг. По предварительным данным ущерб, причиненный морским биоресурсам России, составил свыше 7 миллионов рублей.

Марина Груздова, официальный представитель Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району: «В отношении участников противоправной деятельности возбуждены дела об административном правонарушении по части 2 статьи 8.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство во внутренних морских водах, территориальном море, на континентальном шельфе, в исключительной экономической зоне Российской Федерации или открытом море». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 256 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».