Мурманские пограничники пресекли деятельность преступной группы, организовавшей незаконное пребывание иностранных граждан на территории Мурманской области

Ирина Вахренева, официальный представитель Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району: «Следственным отделом УФСБ России по Мурманской области возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 322.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Организация незаконной миграции».

Специалисты ведомства установили и задержали двух граждан России, организовавших фиктивную сдачу иностранцами экзаменов по русскому языку, истории России и основам законодательства для получения ими необходимых документов на право пребывания, проживания и работы в нашей стране.

Ирина Вахренева, официальный представитель Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району: «Следственным отделом УФСБ России по Мурманской области возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 322.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Организация незаконной миграции».