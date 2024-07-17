День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)17.07.24 19:30
Мурманские пограничники пресекли деятельность преступной группы, организовавшей незаконное пребывание иностранных граждан на территории Мурманской области
Ирина Вахренева, официальный представитель Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району: «Следственным отделом УФСБ России по Мурманской области возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 322.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Организация незаконной миграции».
Специалисты ведомства установили и задержали двух граждан России, организовавших фиктивную сдачу иностранцами экзаменов по русскому языку, истории России и основам законодательства для получения ими необходимых документов на право пребывания, проживания и работы в нашей стране.
Ирина Вахренева, официальный представитель Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району: «Следственным отделом УФСБ России по Мурманской области возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 322.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Организация незаконной миграции».
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Последние комментарии
Константин Петрович
15.07.24 14:10
Что-то никак не меняется тренд убыли населения в нашей области. Нас всё меньше и меньше, а когда-то, в "плохие" времена СССР, в Мурманской области жили более миллиона человек!
Давид Осипович
28.06.24 14:39
Если Север - Судьба, то и на пенсии тут жить!!! А так это типа "#насевережить" пока на должности... Давайте называть вещи своими именами...
Антон
26.06.24 21:51
Так держать
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