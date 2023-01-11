Росздравнадзор предупреждает о временных задержках в доставке некоторых лекарств в аптекиМурманская область впервые примет «Гонку героев» на территории модернизированного парка «Патриот»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)11.01.23 19:30

Мурманские пограничники пресекли в Оленегорске работу кустарного цеха по переработке камчатского краба

На подпольном предприятии сотрудники ФСБ застали двух рабочих. Здесь же хранилась уже готовая к отправке в центральные регионы страны продукция, а это почти тонна камчатского краба.

Эксперты оценивают ущерб, причинённый водным биологическим ресурсам, почти в 6,5 миллиона рублей.

В отношении участников противоправной деятельности возбуждены дела об административных правонарушениях. Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)10 фактов о рынке труда Мурманской области в 2022 году
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ ПРИНЯТ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
-

Последние комментарии

Fylhtq95
11.01.23 14:23
Меня шокирует средний возраст ушедших в мир иной мужчин - 67 лет!!! Семь лет на заслуженном отдыхе при северном пенсионном возрасте. Это как-то противоречит нашему лозунгу "На Севере - жить!"
Комментарий к новости:В городе атомщиков в декабре 2022 года смертность была выше, чем рождаемость
Виктор
10.01.23 21:35
Недолго руководил, так как безусловный профессионал. А такие никому не нужны, особенно нашему нынешнему руководству области.
Комментарий к новости:Эрик Хисматуллин возглавит региональный комитет по обеспечению безопасности населения
Ольга
24.12.22 16:08
К сожалению, не захватило... Вообще не понравилось ни представление, на спектакль. Воспитатели в детских садах в сто раз лучше играют. Вот они зажигают!
Комментарий к новости:В Мурманском областном театре кукол с завтрашнего дня начинается новогодняя кампания
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире00:00«Международные новости». Информационная программа (12+)00:30Новости. Информационная программа (12+)01:00«Кольские хроники», тематическая программа (16+)
-PRO Деньги (16+)Число россиян, ассоциирующих кредит с долговой ямой, — одно из самых высоких за 16 лет-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился почти на 59 копеек, евро потерял почти 41 копейку-PRO Энергетику (18+)ПАО «Россети» перевели на дистанционное управление крупный центр питания Кольского полуострова-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 11 января-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Внесены очередные изменения в нормативно-правовые акты, регулирующие реализацию региональной программы «Свой дом в Арктике»
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Выгодно ли увольняться перед новым годом?
© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика