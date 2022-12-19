Мурманские пограничники в Баренцевом море спасли двух рыбаков, лодка которых во время любительского промысла потеряла ход

В море они вышли несмотря на действующие ограничения. Рыбаки не только подвергли свои жизни опасности, но и нарушили закон, поэтому им грозит административная ответственность.