Мурманские пограничники задержали предполагаемого браконьера

В багажнике автомобиля житель посёлка Ура-Губа перевозил конечности камчатского краба.

Обычно для транспортировки используют микроавтобусы, а бывало и грузовики, но в этот раз пограничники задержали семейный универсал, багажное пространство которого от пола до потолка было забито коробками с крабом. Всего 178 комплектов варёно-мороженных конечностей общим весом более 140 кг.

По предварительным подсчётам ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам России, превысил 1 млн 270 тысяч рублей.

Ирина Вахренева, официальный представитель Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району: «В отношении участника противоправной деятельности возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 8.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство во внутренних морских водах, территориальном море, на континентальном шельфе, в исключительной экономической зоне Российской Федерации или открытом море». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела».