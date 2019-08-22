Мурманские полицейские изъяли из оборота более 250 литров алкоголя

На продукцию у владельца торговой точки не было никаких документов. Более того, продавать спиртное он не имел права по закону.

В полицию поступила информация о том, что в одной из торговых точек в Октябрьском округе Мурманска продаётся подозрительный алкоголь. Магазин проверили. В подсобке полицейские обнаружили коробки с водкой, коньяком и портвейном, а также канистры с жидкостью, похожей на спирт. Документов, подтверждающих качество и безопасность горячительного у владельца павильона не оказалось. Также у коммерсанта не было лицензии на продажу крепкого алкоголя. Более 250 литров спиртного полицейские изъяли. А владельца торговой точки теперь ждёт крупный штраф - от 3 миллионов рублей.

«Сотрудниками УМВД России по Мурманской области проведены мероприятия, в результате которых в одной из торговых точек города Мурманска пресечена незаконная деятельность по обороту спиртосодержащей и алкогольной продукции, - комментирует врио замначальника ООПАЗ УМВД России по Мурманской области Иван Кошеваров. - В результате проведённых мероприятий изъято из незаконного оборота свыше 250 литров алкогольной и спиртосодержащей продукции. Указанная продукция находилась в обороте при отсутствии документов, подтверждающих качество и безопасность, а также при отсутствии лицензии».