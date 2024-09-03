Мурманские полицейские на территории областного центра прикрыли лабораторию по производству синтетических наркотиков

В квартире подозреваемого правоохранители обнаружили прекурсоры, реактивы и вспомогательные вещества, используемые в качестве основных компонентов и элементов промежуточных химических реакций при производстве и синтезе наркотиков.

Кроме того, сотрудниками полиции было изъято лабораторное оборудование и более 20 полимерных зип-пакетов с готовым к реализации метамфетамином.

Нарушитель закона планировал сбывать наркотики через знакомых на территории Мурманской области, однако, довести свой преступный умысел до конца не смог, ему грозит наказание в виде лишения свободы до 20 лет.