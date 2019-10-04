Мурманские полицейские накрыли игорный клуб

Деятельность заведения была тщательно законспирирована, встречи проводились в подсобном помещении действующего кафе, а приглашали за стол только проверенных игроков в покер. Подробности далее.

Обычно полицейские пресекают незаконную деятельность подпольных игорных клубов попроще, игроки в таких заведениях сидят за автоматами, которые на скорую руку жадные до наживы предприниматели собирают из обычных персональных компьютеров, но в это раз все иначе - настоящие карты, фишки и зеленое сукно стола.

Никита Половнев, врио начальника ОИиОС УМВД России по Мурманской области: «При силовой поддержке бойцов СОБР Росгвардии полицейскими пресечена незаконная деятельность. Работа игорного заведения была тщательно законспирирована, и осуществлялась в подсобном помещении действующего кафе. Азартные игры проводились по установленным дням среди ограниченного круга лиц».

Делать ставки, терять или наоборот выигрывать деньги куда интереснее в состоянии опьянения. У некоторых посетителей клуба сотрудники правоохранительных органов обнаружили кокаин. Задержанные признались, наркотик для собственного употребления.

На мужчин по данному факту завели уголовные дела. Уголовная ответственность грозит и организатору игорного клуба. Расследование дела продолжается.