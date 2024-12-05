Мурманские полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в краже денег у продавца на ярмарке

Пока женщина консультировала покупателей, кто-то из-под прилавка вытащил 25 тысяч рублей.

Сотрудники правоохранительных органов задержали ранее судимого за кражи 44-летнего мужчину. Он рассказал полицейским о том, что решил взять деньги спонтанно, а похищенное потратил.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело за кражу с причинением значительного ущерба, максимальное наказание лишение свободы на срок до 5 лет.