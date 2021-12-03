Мурманские полицейские помогли североморской школьнице, которой требовалась экстренная медицинская помощь

Помощь органов правопорядка не заставила себя долго ждать – ребёнка под звуки сирены и светом мигалок доставили до ближайшей больницы.

Испуганный крик отца и незамедлительная реакция сотрудников ГИБДД, именно благодаря им эта история обрела счастливый конец.

Семья двигалась в Мурманск и неожиданно ребёнок почувствовал себя очень плохо. Родители девочки решили самостоятельно отвезти её в больницу. При въезде в областной центр отец заметил наряд ДПС, остановил автомобиль и обратился к сотрудникам с просьбой о помощи.

Старший лейтенант полиции Михаил Кочан и капитан полиции Александр Евдокимов отказать в такой просьбе не могли.

Михаил Кочан, старший инспектор ДПС ГИБДД УМВД России по городу Мурманску: «Доложили в дежурную часть отдельной роты ДПС и сказали, что преследуем ближайшее медучреждение. Девочку с мамой посадили к себе в салон патрульного автомобиля, включили световую, звуковую сигнализации и проследовали в детскую больницу, расположенную на улице Павлика Морозова».

Прибыв на территорию больницы, инспекторы помогли семье выйти из машины и проследовать в больницу, а после вернулись на маршрут патрулирования.

На следующий день в соцсетях отец девочки выразил слова благодарности полицейским за грамотные действия в сложной ситуации.