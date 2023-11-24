Мурманские полицейские пресекли деятельность крупного наркосбытчика

У 23-летнего жителя областного центра, задержанного по наводке, правоохранители обнаружил большое количество свертков с неизвестным веществом.

Экспертиза показала, что молодой человек хранил около килограмма синтетического наркотика N-метилэфедрон.

При проведении санкционированного обыска по месту жительства фигуранта был обнаружен и изъят ещё 521 грамм психотропного вещества - амфетамин. Подозреваемый прятал его в упаковке от стирального порошка.

Установлено, что оптовую партию наркотиков он приобрёл на одном из сайтов и в дальнейшем планировал сбыть запрещённое вещество путём оборудования тайников на территории Мурманска.

Предполагаемому наркодилеру грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.