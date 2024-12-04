День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)04.12.24 19:30
Мурманские полицейские пресекли незаконную продажу алкоголя
Контрафактное спиртное распространяли в одном из магазинов на Садовой улице в областном центре.
Во время проверки владельцы точки не смогли предоставить правоохранителям все необходимые документы на продукцию, а также соответствующее разрешение на продажу.
Денис Драгунов, заместитель начальника ООПАЗ УМВД России по Мурманской области: «В отношении предпринимателя, осуществляющего деятельность в указанной торговой точке, возбуждены дела об административных правонарушениях по ст. 14.16 ч3, ч2, 14.17 ч3. Продукция в количестве около 400 литров изъята из незаконного оборота. В отношении предпринимателя возбуждены дела об административных правонарушениях, штрафные санкции по этим статьям составляют от 500 тысяч рублей».
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Последние комментарии
Лариса
01.12.24 12:31
Прекрасное мероприятие, спасибо организаторам за колоссальную работу,которая однозначно приносит пользу обществу, духовно развивает молодежь и просто приносит огромное удовольствие !
Д.О. Вернер
18.11.24 13:51
"...математическую модель и разработали целый пакет мер, который позволит снизить количество пыли..." О какой моделе речь? Если выгоднее было отгружать из Новороссийска, Сочи и СПб, но возили в Мурман
VtcnysQ51
18.11.24 13:21
Хорошее интервью. Оценки даны без прикрас, картина понятна. Падения были, переживём и этот период.
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