Мурманские полицейские пресекли незаконную продажу алкоголя

Контрафактное спиртное распространяли в одном из магазинов на Садовой улице в областном центре.

Во время проверки владельцы точки не смогли предоставить правоохранителям все необходимые документы на продукцию, а также соответствующее разрешение на продажу.

Денис Драгунов, заместитель начальника ООПАЗ УМВД России по Мурманской области: «В отношении предпринимателя, осуществляющего деятельность в указанной торговой точке, возбуждены дела об административных правонарушениях по ст. 14.16 ч3, ч2, 14.17 ч3. Продукция в количестве около 400 литров изъята из незаконного оборота. В отношении предпринимателя возбуждены дела об административных правонарушениях, штрафные санкции по этим статьям составляют от 500 тысяч рублей».