День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)31.08.23 19:30
Мурманские полицейские приняли участие во Всероссийской акции «Помоги пойти учиться»
Вот уже много лет сотрудники органов внутренних дел оказываю помощь семьям, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Средства на подарки были собраны силами сотрудников полиции, а также ветеранами ведомства.
Стражи правопорядка вручили школьникам изпяти5 семей необходимые для учёбы канцелярские принадлежности, тетради, предметы для творчества.
Для воспитанников Мурманского центра помощи детям «Ровесник» полицейским удалось закупить туристический инвентарь.
Инспекторы провели со взрослыми и детьми профилактические беседы, дали рекомендации родителям, куда можно обратиться за помощью для решения различного рода проблем и напомнили о необходимости строгого контроля с их стороны за несовершеннолетними.
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