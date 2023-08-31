Мурманские полицейские приняли участие во Всероссийской акции «Помоги пойти учиться»

Вот уже много лет сотрудники органов внутренних дел оказываю помощь семьям, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Средства на подарки были собраны силами сотрудников полиции, а также ветеранами ведомства.