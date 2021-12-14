Мурманские полицейские продолжают бороться с незаконным оборотом алкоголя

Одна из точек торговли, где спиртные напитки продавали в неположенное время, была обнаружена на улице Свердлова в областном центре.

И это далеко не все нарушения. Во время проверки в павильоне обнаружили более 230 литров спиртосодержащей продукции без документов, подтверждающих качество и безопасность.

В отношении индивидуального предпринимателя возбуждены дела об административных правонарушениях. Теперь ему грозит штраф до 200 тысяч рублей. Контрафактный алкоголь был изъят и помещён на временное хранение, как вещественное доказательство.

В Мурманске по улице Полярные Зори обнаружили заведение, в котором нарушали правила продажи алкогольной продукции торговали алкоголем. Под видом кафе в торговой точке просто отпускали пенные алкогольные напитки в закрытой упаковке - на вынос.

Индивидуальный предприниматель неоднократно привлекался за это к административной ответственности, но нарушения не устранял.

Елена Щекунова, помощник прокурора Октябрьского округа Мурманска: «Прокуратурой округа в суд было направлено исковое заявление об обязании индивидуального предпринимателя прекратить незаконную деятельность по розничной продаже пива в данном торговом объекте».