Мурманские полицейские раскрыли кражу из магазина бытовой техники

Мужчина воспользовался невнимательностью продавцов и похитил с витрины беспроводную колонку стоимостью 15 тысяч рублей.

По записям с камер видеонаблюдения удалось довольно быстро установить подозреваемого. Им оказался житель областного центра 1974 года рождения. Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений.

Полицейские задержали подозреваемого по месту его жительства. Нарушитель правопорядка свою вину признал. Впрочем, вернуть колонку это не поможет, злоумышленник уже успел продать гаджет и потратить вырученные деньги.

За содеянное его может ожидать наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.