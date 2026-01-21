Мурманские полицейские раскрыли серию краж из магазинов электроники

По подозрению в этом деянии задержана ранее судимая 33-летняя женщина.

По записи на видеокамере видно, что подозреваемая, воспользовавшись моментом, похитила электробритву и наушники на сумму около 15 тысяч рублей. По этим записям полицейские установили личность злоумышленницы.

В ходе проверки правоохранители выяснили, что женщина также пыталась совершить кражу в другом магазине, но её задержали.

В отношении северянки возбуждено уголовное дело. Возможное наказание за эти деяния — до 2 лет лишения свободы.