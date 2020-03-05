Мурманские полицейские разыскивают мужчин, подозреваемых в краже

В одном из магазинов электронной техники трое неизвестных мужчин украли планшет. Возраст подозреваемых 25-35 лет, худощавого телосложения, рост 175-185 сантиметров. Один из разыскиваемых был одет в оранжевую куртку с капюшоном, серую трикотажную шапку, камуфляжные штаны и тёмную обувь. Двое других были в чёрных куртках с капюшоном, синих джинсах и кроссовках.

Если вам известно местонахождение подозреваемых необходимо сообщить об этом в полицию по телефону - 02.