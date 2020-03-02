Мурманские полицейские разыскивают женщину, которая расплачивалась чужой банковской картой за покупки

Карту подозреваемая нашла рядом с банкоматом в одном из торговых центров Мурманска. И вместо того, чтобы сообщать о находке в финансовую организацию, вероятно, решила пожить за чужой счёт.

Если вам известно местонахождение женщины, необходимо сообщить об этом в полицию по телефону 02.