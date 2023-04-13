Мурманские полицейские сообщают о новой схеме телефонных мошенничеств

Своих квартир пожилые жительницы региона.

В любых спорных ситуациях специалисты советуют проверять поступившую от неизвестных информацию.

Валерия Филиппова, начальник ОИиОС УМВД России по МО: «В полиции области задокументированы два случая телефонного мошенничества, в результате которых жительницы Кандалакши и Мурманска лишились совей жилплощади. Женщинам позвонил якобы сотрудник банка и сообщил, что их квартиры выставлены на продажу от имени мошенников. И чтобы поймать их, нужно составить договор купли-продажи. Звонивший убеждает граждан, что это не настоящий договор, а фиктивный. Более того аферист предлагает услуги риэлторов. Пострадавшие уверены, что делают всё, чтобы сохранить своё жилье и помочь поймать преступников. В итоге - продают свои квартиры реальным покупателям. А полученные деньги по инструкции мошенников переводят на якобы безопасные счета».