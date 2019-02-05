Мурманские полицейские вернулись из Ингушетии

В столицу Заполярья из служебной командировки на Северный Кавказ вернулись мурманские полицейские. На протяжении шести месяцев они обеспечивали охрану общественного порядка и безопасности в Ингушетии, раскрывали тяжкие и особо тяжкие преступления.

Командир оперативной группы доложил руководству УМВД России по Мурманской области о выполнении личным составом поставленных задач в полном объёме. Полковник Сергей Величковский поздравил сотрудников с успешным возвращением домой, поблагодарил за службу и вручил отличившимся полицейским нагрудные знаки за высокие показатели.

После торжественного построения сотрудники полиции смогли встретиться с родными. После отпуска блюстители порядка приступят к выполнению служебных обязанностей на территории нашего региона.