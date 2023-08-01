Мурманские полицейские задержали автолюбителя, который пытался скрыться от стражей порядка

Позже выяснилось, что подвыпивший лихач уже лишён прав за езду в нетрезвом виде.

Уходя от погони, водитель легковушки совершал опасные манёвры, выезжал на полосу встречного движения и проезжал перекрёстки на запрещающие сигналы светофора. В одном из дворов нарушитель наехал на препятствие и, выбежав из автомобиля, попытался скрыться, но был задержан полицейскими.

У 42-летнего мужчины имелись признаками опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался.

Задержанный находится в изоляторе. Автомобиль, на котором, к слову, были подложные номера, помещён на специализированную стоянку.