День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)29.11.24 19:30
Мурманские полицейские задержали мужчину, который расплачивался за покупки чужой банковской картой
Он успел потратить 9 тысяч рублей.
А потеряла платёжный инструмент девушка, которая заметила списания и обратилась в полицию.
Выяснилось, что эту карту нашёл 61-летний мужчина. Он решил не рассказывать о находке в компетентные органы, а использовать в магазинах и после исчерпания денег выбросить.
После разговора с правоохранителями мужчина признал свою вину, раскаялся в содеянном и возместил причинённый ущерб потерпевшей.
Возбуждено уголовное дело.
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Последние комментарии
Д.О. Вернер
18.11.24 13:51
"...математическую модель и разработали целый пакет мер, который позволит снизить количество пыли..." О какой моделе речь? Если выгоднее было отгружать из Новороссийска, Сочи и СПб, но возили в Мурман
VtcnysQ51
18.11.24 13:21
Хорошее интервью. Оценки даны без прикрас, картина понятна. Падения были, переживём и этот период.
SeVFloT83
15.11.24 17:35
Ну, с Новым годом, с новыми ценами! Как это по-нашему!
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