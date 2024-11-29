Мурманские полицейские задержали мужчину, который расплачивался за покупки чужой банковской картой

Он успел потратить 9 тысяч рублей.

А потеряла платёжный инструмент девушка, которая заметила списания и обратилась в полицию.

Выяснилось, что эту карту нашёл 61-летний мужчина. Он решил не рассказывать о находке в компетентные органы, а использовать в магазинах и после исчерпания денег выбросить.

После разговора с правоохранителями мужчина признал свою вину, раскаялся в содеянном и возместил причинённый ущерб потерпевшей.

Возбуждено уголовное дело.