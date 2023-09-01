Мурманские полицейские задержали подозреваемого в серии краж велосипедов

Спустя сутки северянин совершил в другом доме аналогичное преступление, а спустя время он украл ещё два двухколесных транспортных средства и медный кабель стоимостью 72 тысячи рублей.

Житель посёлка Высокий решил отдохнуть в одном из подъездов областного центра для чего предварительно взял из мусорного контейнера матрац. На одной из площадок он обнаружил велосипед и принял решение похитить его.

Спустя сутки северянин совершил в другом доме аналогичное преступление, а спустя время он украл ещё два двухколесных транспортных средства и медный кабель стоимостью 72 тысячи рублей.

Расследование уголовных дел продолжается.