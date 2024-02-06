Мурманские полицейские задержали предполагаемого диллера, который планировал сбыть свыше 620 граммов наркотичеких препаратов

Во время обследования арендованного подозреваемым гаража, расположенного в черте города, полицейские обнаружили и изъяли 7 свёртков и 3 маленьких пакетика с веществом светлого цвета.

Согласно исследованию, содержимое - синтетический наркотик мефедрон.

Установлено, что задержанный по указанию неустановленного куратора, полученному в одном из мессенджеров, забрал партию запрещённого вещества из тайника в Санкт-Петербурге. После чего перевёз в Мурманск, чтобы сбыть зелье бесконтактным способом через закладки.

В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное. Расследование продолжается.