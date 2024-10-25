День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)25.10.24 19:30
Мурманские полицейские задержали с поличным торговца наркотиками
При досмотре у него обнаружили 56 свертков с таблетками амфетамина и метоксифенила.
А во время обыска по месту жительства подозреваемого оперативники обнаружили и изъяли ещё 25 свертков с наркотиками.
Оптовую партию северянин приобрёл через интернет и планировал сбывать её путем закладок.
В рамках предварительного следствия мужчина признал свою вину. В отношении него возбуждено уголовное дело.
Теперь нарушителю грозит лишение свободы вплоть до пожизненного срока.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Аналитика (18+)Новая глава в истории освоения Арктики: от ледокола «Ленин» до титанов Северного Ледовитого океана
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВВ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ НУЖНЫ НЕ ТОЛЬКО ЗНАНИЯ, НО И ТЕРПЕНИЕВЕРНУЛСЯ НА МАЛУЮ РОДИНУ И ПРОДОЛЖИЛ КАРЬЕРУ ВРАЧА
-
Последние комментарии
Евгений
24.10.24 11:47
С учетом того, что айтишники сейчас востребованы как никогда, логично, что уже бесплатно начинают их готовить.
Сергей
23.10.24 14:47
Очень полезное начинание. Сбер вообще неплохо умеет реализовывать подобные истории.
Вупи Голдберг
22.10.24 15:15
Чего их искать, они все яндекс такси да маршрутках гоняют. Дилжоны, Нуржоны и прочие джоны. Не Мурманск, а Шервудский лес какой то.
-Скоро в эфире21:30Новости. Информационная программа (12+)22:00«Бронкская история». Художественный фильм (16+)00:50«Обзор мировых новостей». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)8 из 10 россиян убеждены, что ответственность за взятки несут и получатель, и взяткодатель-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 30 копеек, доллар потерял 7 копеек-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС приняла участие во Всероссийской акции «Неделя без турникетов»-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 25 октября-PRO Нефть и газ (18+)По предварительным данным ПAO «НОВАТЭК», общий объём реализации жидких углеводородов в III квартале 2024 года снизился-PRO Законы (18+)В проекте бюджета на следующую трёхлетку заложены средства на выполнение всех социальных обязательств