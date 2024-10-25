Мурманские полицейские задержали с поличным торговца наркотиками

При досмотре у него обнаружили 56 свертков с таблетками амфетамина и метоксифенила.

А во время обыска по месту жительства подозреваемого оперативники обнаружили и изъяли ещё 25 свертков с наркотиками.

Оптовую партию северянин приобрёл через интернет и планировал сбывать её путем закладок.

В рамках предварительного следствия мужчина признал свою вину. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Теперь нарушителю грозит лишение свободы вплоть до пожизненного срока.