День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)12.11.24 19:30
Мурманские полицейские задержали женщину, которая носила с собой наркотики
Правоохранителям стало известно, что безработная жительница Мурманска причастна к незаконному обороту наркотиков. Её задержали в Первомайском районе и доставили в отдел полиции.
При личном досмотре при ней обнаружили более 1 грамма запрещённого вещества.
Женщина признала вину в полном объёме и раскаялась. Рассказала, что хранила препарат для личного потребления.
Теперь в её отношении возбуждено уголовное дело. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.
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