Мурманские полицейские задержали женщину, которая носила с собой наркотики

Правоохранителям стало известно, что безработная жительница Мурманска причастна к незаконному обороту наркотиков. Её задержали в Первомайском районе и доставили в отдел полиции.

При личном досмотре при ней обнаружили более 1 грамма запрещённого вещества.

Женщина признала вину в полном объёме и раскаялась. Рассказала, что хранила препарат для личного потребления.

Теперь в её отношении возбуждено уголовное дело. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.