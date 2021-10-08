Мурманские полицейские закончили расследование уголовного дела в отношении организованной группы бутлегеров

Таким образом была пресечена реализация более 9 тысяч бутылок немаркированного алкоголя.

С июня по октябрь 2019 года мурманский предприниматель вместе с двумя подельниками торговал контрафактным алкоголем. Роли участников преступной группы были поделены. Организатор через знакомых подыскивал поставщиков немаркированного алкоголя из других регионов и доставлял его в Заполярье. Остальные участники отвечали за приём и хранение продукции, а затем за сбыт в торговых точках.

Деятельность группы была пресечена. Полицейские провели около 20 обысков и изъяли свыше 9 тысяч бутылок алкогольной продукции на сумму около 2 миллионов рублей, документы и другие доказательства.

Наталья Бравинова, референт ОИОС УМВД России по Мурманской области: «Следствием собрана достаточная база, в связи с чем уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. За совершение данных преступлений мужчинам может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей».