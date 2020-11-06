Мурманские портовики помогают городу в благоустройстве дворовых территорий жилых домов

В настоящее время на дворовых площадках, расположенных по адресам ул. Карла Либкхнета № 40-44 и переулок Водопроводный № 3-7, работы выполняются в рамках Соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между АО «Мурманский морской торговый порт» и администрацией города Мурманска.

В прошлом году во дворе выполнена установка бордюрных камней на основных проездах. Уложено асфальтобетонное покрытие, проложены пешеходные дорожки, обновлены сети ливневой канализации, которые позволили избавить двор от поверхностных сточных вод.

– Мы заканчиваем второй этап реконструкции этой территории, – рассказал заместитель генерального директор по капитальному ремонту АО «ММТП» Дмитрий Соснин. – Появилась универсальная спортивная площадка, скамейки, урны, дополнительное освещение. По просьбам жильцов была обустроена пешеходная зона, ведущая от остановки общественного транспорта к жилым домам. Там проложили бетонную дорожку со ступеньками, пандусом и поручнями.

Важно отметить, что на всех этапах работа велась в тесном контакте с жителями. Были учтены просьбы и пожелания мурманчан, внесены дополнения в проектную документацию. В частности, принято решение уточнить проект детской площадки с учетом пожеланий жильцов и опыта эксплуатации таких объектов. Эта работа запланирована на следующий год.

– Мурманский морской торговый порт – наш постоянный и надёжный партнёр, – подчеркнул глава администрации города Мурманска Евгений Никора. – Результат на этом и других совместных объектах виден каждому. Что касается этой территории, то окончательный вид она приобретет в следующем году, и я надеюсь, станет одним из любимых мест отдыха жителей близлежащих микрорайонов.