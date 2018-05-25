Мурманские портовики высадили более 100 кустов сирени

100 кустов сирени уже предстоящим летом будут радовать горожан. Коллектив Мурманского морского торгового порта принял участие в экологическом проекте «День сирени». Возле здания Центра дополнительного образования «Лапландия» инициативные портовики собрались семьями, чтобы посадить кустики сирени. Саженцы – необычные, они выращены на полярной станции и полностью подходят для жизни в суровых условиях Кольского полуострова.

Уже третий год с наступлением в Мурманске тёплых дней работники Мурманского морского торгового порта высаживают на городских улицах саженцы венгерской сирени – растения, специально адаптированного для сурового заполярного климата. В этот раз 100 новых кустов высадили в районе Семёновского озера, рядом с «Лапландией». «День сирени» - это вклад мурманских портовиков в проект по созданию комфортной городской среды.

- Эти кустики маленькие, но в будущем они будут большими с хорошими цветами, - говорит Александр Масько, генеральный директор ПАО «Мурманский морской торговый порт». - Когда гости приезжают в Мурманск и видят цветущую сирень, они, наверное, не понимая наших условий жизни, говорят: «У вас второй раз она зацвела?» Нет, не второй раз, это наша особенность, это наша визитная карточка – цветущая сирень в июле, а порой, и в августе! Поэтому мы три года назад придумали акцию «День сирени». Благодаря администрации города каждый год нам выделяют новые площадки для будущих сиреневых аллей. А Семёновское озеро - одно из любимейших для прогулок жителей города мест.

Сто кустов сирени зацветут уже предстоящим летом на сопке, откуда открывается замечательный вид на Семёновское озеро. Да и с воды по- новому заиграет эта площадка, зелень которой будет украшена цветущими кустарниками.

Для Мурманска, где флора не столь богата яркими цветущими представителями, сирень довольно необычное растение. Изначально на севере сирень никогда не росла. Саженцы, которые высаживают у Семёновского озера, имеют паспорт, подтверждающий их адаптацию к природно-климатическим условиям Кольского Заполярья. Особого ухода эта сирень не требует. Но всё-таки ей крайне необходимо бережное отношение людей и тогда она долго будет радовать мурманчанам цветами и запахом.

Подросшие кусты, посаженные мурманскими портовиками в прошлом и позапрошлом годах, уже украшают детскую площадку возле памятника «Ждущей» и дорогу к Вечному огню у мемориала «Защитникам советского Заполярья».

Портовики не собираются останавливаться на этом, планируют продолжить облагораживание города.