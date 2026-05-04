Мурманские пожарные отметили свой профессиональный праздник

В России отметили День пожарной охраны. Газодымозащитники – люди, выбравшие службу, связанную с риском и высокой ответственностью. Пожарные ежедневно стоят на страже безопасности, первыми приходят на помощь в самых сложных ситуациях и рискуют своей жизнью ради спасения других.

Дмитрий Татаров, заместитель начальника Главного управления МЧС России по Мурманской области: «Нашим коллегам, которые сейчас находятся здесь, на боевом дежурстве, хотел пожелать, как по-нашему, по-пожарному: Сухих рукавов, всё будет хорошо!».

Особую благодарность в этот день получили ветераны ведомства. Пожарная охрана строится на мудрости многих поколений огнеборцев. Именно их опыт зачастую становится неотъемлемой гарантией успеха и спасенных жизней, как в прошлом, так и сейчас.

Владимир Гуляев, ветеран Главного управления МЧС России по Мурманской области: «Эта профессия достаточно сложная, разносторонняя. Пожарные принимают участие не только в тушении пожаров – сложных и простых, но и в ликвидации других чрезвычайных ситуаций».

В честь праздника сотрудники ведомства получили награды за особые заслуги по службе и безусловную преданность профессии.

Дмитрий Плотников, начальник Главного управления МЧС России по Мурманской области: «Что такое пожарная охрана? Это мы, это вы - люди, которые каждый день без перерывов, без выходных готовы прийти на помощь нашим землякам».

Мурманская область имеет стратегическое значение, поэтому требует особого подхода к пожарной безопасности. Огнеборцы уделяют пристальное внимание ключевым объектам «Атомфлота», морскому порту, объектам Северного флота и предприятиям жилищно-коммунального хозяйства.