День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)10.04.20 19:30
Мурманские пожарные-спасатели запустили челледж #соблюдайличнуюбезопасность!
Представители МЧС сняли ролик, посвященный методам борьбы с распространением коронавирусной инфекции и выложили видео в Сеть.
На кадрах они танцуют под популярную музыку и демонстрируют средства индивидуальной защиты.
К флешмобу может присоединиться любой желающий.
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Николай Федорович К.
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Zviygincew
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DbrnjhY
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Интересно, а как проходило заседание думы? Почему нет фото?
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