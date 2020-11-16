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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)16.11.20 19:30

Мурманские предприниматели смогли получить субсидии на развитие своих проектов

Шесть предпринимателей из Мурманска по итогам муниципального конкурса смогли получить субсидии на развитие проектов. Такая поддержка поможет коммерсантам не только держать бизнес на плаву, но и дать ему дополнительный стимул к продвижению.

Андрей Стогов, предприниматель из Мурманска, создал предприятие по переработке дикорастущих северных ягод, его проект получил субсидию от городских властей. Теперь помимо продажи варенья коммерсант займётся обустройством необычного музея.

Андрей Стогов, коммерческий директор компании «Кольский Край»: «Мы не только любим варенье, но  мы его распространяем на весь Кольский полуостров, работаем тесно с туристами, с детьми, поэтому родилась идея создания музея варенья».

Помимо любителей сладкого финансовую поддержку от муниципалитета получили ещё 5 участников конкурса предпринимательских проектов среди них - школа танцев и типография.

Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск: «Никакая поддержка не спасет его, если сами предприниматели будут инертны. Хочется поблагодарить компании, которые не только эффективно работают, но и используют все возможности получить поддержку от муниципалитета».

Каждый победитель получит около полумиллиона, такая поддержка рублем поможет бизнесменам усовершенствовать производство за счёт нового оборудования, а также вывести бизнес на качественно новый уровень.

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