Мурманские прибрежники просят дать им возможность спокойно доработать этот год

Пока компании вылов рыбы приостановили. А случилось это из-за того, что им запрещают производить минимальную обработку рыбы в море.

Промысел в Баренцевом море - дело нелёгкое. Только для того, чтобы судно вышло из Кольского залива, необходимо порядка четырёх часов. Затем - дорога в район промысла. Примерно неделя на рыбалку – и такой же долгий путь обратно. Чтобы за это время охлаждённая рыба, которую и поставляют на мурманский берег прибрежники, не протухла – её разделывали в море. Ведь гнить треска начинает с головы и внутренностей, говорят рыбаки. Однако в сентябре погрануправление ФСБ по Мурманской области уведомило рыбопромышленников, что любая обработка биоресурсов в условиях прибрежного лова - незаконна. В ноябре появились и первые составленные акты о выявленных нарушениях с огромными штрафными санкциями.

Владимир Григорьев, председатель правления НО «Союз рыбопромышленников Севера»: «Получили уведомление, что будут определения о возбуждении дел по статье 8.17. Статья 8.17 предусматривает от 200 до 300% штраф от стоимости улова. Цифры колоссальные, это миллионы рублей. К чему эта ситуация привела. Было два совещания у замгубернатора Мурманской области в прошлую пятницу и вчера. К сожалению, ни о чём не договорились. И практически прибрежный промысел встал».

Работать при таких требованиях невозможно, утверждают рыбаки. Ведь с другой стороны их ограничивают ГОСТы, которые говорят совершенно иное.

Согласно им, охлаждённую треску весом более 400 грамм на берег неразделанной поставлять можно не позднее шести часов с момента вылова. Да и местные рыбофабрики покупать такую рыбу отказываются.

Валентин Балашов, заместитель председателя рыбохозяйственного совета Мурманской области: «Я хотел бы, чтобы все понимали чётко. Фабрикам эта рыба не нужна. Они её не возьмут, потому что из неё ничего не сделаешь. Как вчера было сказано на совещании директором одной из фабрик, её только либо на корм пушному зверю, либо на выброс - на утилизацию, что, кстати говоря, предусматривает очень большие административные процедуры».

Между двумя бедами моряки выбрали третью - приостановить прибрежный лов до тех пор, пока не станет ясно, чьё правило главное. И если крупные компании такие потери себе позволить могут, то мелкие рыбопромышленники, весь флот которых сосредоточен именно на прибрежном лове, уже бьют тревогу.

Николай Гаркуша, директор ООО «Северная морская мануфактура»: «Мы на следующий год заявились полностью - все 100 процентов на прибрежное рыболовство. И вопрос самой деятельности организации с 1 января встаёт под большим вопросом, потому что, если я не выйду в море, что мы будем делать? Вопросы эти, естественно, поступают от работников, от экипажей, от капитанов».

Единственный способ урегулировать конфликт - внести изменения в закон о прибрежном рыболовстве, узаконив логичные действия рыбаков по сохранению улова. Однако процесс этот не быстрый. А пока у прибрежников не освоено более 11 тысяч тонн квоты на этот год. Эту рыбу недополучат береговые фабрики региона и федеральные торговые сети, с которыми у некоторых компаний заключены контракты.

Андрей Гуляев, генеральный директор ПАО «Мурманский траловый флот»: «По нашему флоту у нас цифра 1880 тонн трески и 520 тонн пикши. Всего 2400 тонн квоты МТФ по прибрежной квоте, которую мы не добираем на данный момент. С учётом остановки промысла, значит, и не доберём».

Выход из ситуации, по словам прибрежников, продолжать работать как раньше. Но для этого необходимо согласие контрольных органов, например, погрануправления. Сумеют ли договориться рыбаки и пограничники – вопрос открытый?