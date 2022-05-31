Мурманские приставы проводят акцию «Судебные приставы - детям»

Она продлится до 3 июня. Её цель – привлечение внимания общества к проблеме неуплаты алиментов, защита прав материнства и детства, а также помощь маленьким северянам, оставшимся без родителей.

Она продлится до 3 июня. Её цель – привлечение внимания общества к проблеме неуплаты алиментов, защита прав материнства и детства, а также помощь маленьким северянам, оставшимся без родителей.

В рамках акции приставы проведут рейды по проверке имущества неплательщиков. Также сотрудники ведомства будут воздействовать на нерадивых граждан, побуждая их к исполнению родительских обязанностей.

С начала 2022 года судебные приставы произвели 290 арестов имущества, 1109 должников ограничены в праве управления автомобилем, а 4084 – в праве выезда за пределы России.