День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)26.05.20 19:30
Мурманские призывники сдали контрольный тест на коронавирус перед отправкой на сборный пункт
Забор крови на анализ производили специалисты Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора.
Первые тесты на коронавирус новобранцы сдали за неделю до этого. Все молодые люди пойдут служить на Северный флот. Во время весеннего призыва из Мурманской области будет призвано около 800 мужчин от 18 до 27 лет. Подавляющее большинство из них останутся служить в воинских частях, дислоцированных на территории Кольского Заполярья.
Перед отправкой в войска все призывники проходят двойное тестирование на коронавирусную инфекцию, обеспечиваются средствами гигиены, медицинскими масками и перчатками, отметил Олег Хамов, военный комиссар Мурманской области.
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