Мурманские робототехники лучшие в России!

Свою победу в финале 9 национального чемпионата «Worldskills Russia» привезла команда из Заполярья.

По специальной площадке передвигается небольшой многофункциональный робот. Управлять им можно с помощью компактного джойстика, который помогает без труда направлять мини-машину в любую сторону, а также поднимать и передвигать небольшие предметы.

Зритель видит лишь результат большого труда юных инженеров, а ведь эта работа заняла 8 месяцев. Парни писали программы, подбирали детали, собирали и не раз разбирали своё творение, чтобы наконец достичь идеала.

Сергей Кулаков, директор Мурманского областного центра дополнительного образования «Лапландия»: «Это гордость всей области, потому что получить «золото» на таком престижном соревновании, которое длилось в Уфе почти неделю, это здорово! Для юниоров программа «Вордскиллс» подразумевает знакомство студентов и школьников с новыми профессиями, с новыми стандартами. Они учатся выполнять задания практически по профессиональным стандартам».

Воспитанники были готовы к любым непредсказуемым ситуациям на чемпионате. И неприятности не заставили себя долго ждать – при транспортировке в самолёте робот успел сильно повредиться.

Демид Слядников, победитель IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia): «Мы вообще не рассчитывали на победу, потому что это было очень сложно. Все пошло не по плану: у нас на соревнованиях сломался главный блок, сломались все датчики, два мотора и джойстик. Мы все это заменяли и ставили заново. А перед последним днём я заболел, отдувался мой товарищ».

Юные инженеры знали, что назад пути нет. И, включив холодный рассудок, начали буквально заново собирать робота.

Иван Семенюта, победитель IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia): «Мы тренировались на быструю замену деталей в экстренном случае, но в таком количестве на тренировках робот так не ломался, но мы справились».

Справились, да еще и лучше всех. В Мурманске ребят ждали не только почёт, слава, но и приятные и очень ценные призы – премия от губернатора и сертификаты на участие в тематических сменах.