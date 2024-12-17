Мурманские росгвардейцы и сотрудники военной прокуратуры сыграли товарищеский матч по волейболу

Команда росгвардейцев молодая, ей всего год. Но всё это время её участники - представители ведомства упорно тренировались, чтобы показать сплоченность и командный дух.