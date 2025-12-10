Мурманские росгвардейцы научились противодействовать беспилотным летательным аппаратам

Сотрудники управления изучили типы БПЛА, их предназначения, основные боевые свойства и отработали порядок их уничтожения.

Росгвардейцы также отточили навыки воздушного наблюдения, действия при обнаружении беспилотных летательных аппаратов, их уничтожение с применением как автоматического, так и гладкоствольного оружия.

Они изучили приёмы нейтрализации низколетящих целей и провели тренировки по приёмам стрельбы по движущейся и зависающей воздушной цели.

По итогу занятий, обозначенные цели были достигнуты, личный состав продемонстрировал готовность к выполнению служебно-боевых задач в различных условиях обстановки.