Мурманские росгвардейцы обезвредили бандгруппу в рамках учения «Сплочённость-2021»

По легенде учений, на территорию одного из населенных пунктов в Мурманской области проникли условные террористы, угрожая оружием они захватили заложников.

Для ликвидации угрозы и освобождения людей было принято решение привлечь бойцов СОБР «Росомаха» Росгвардии. Во время учебной операции представители силового ведомства отработали методы поиска бандгруппы, блокирования захваченного здания и освобождения заложников.

Во время штурма отдельное внимание уделялось захвату вооружённых преступников. Также были отработаны вопросы организации взаимодействия с другими силовыми ведомствами региона.