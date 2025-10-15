Мурманские росгвардейцы показали старшеклассникам, какими способностями и навыками нужно владеть, чтобы служить в их ведомстве

Познавательная встреча состоялась на базе одной из школ областного центра.

На профориентационной встрече с учениками росгвардейцы показали своего хвостатого коллегу - служебную овчарку Марту. Добрая снаружи, но строгая внутри собака показала, как умеет задерживать преступников и находить запрещенные предметы.

После чего сотрудники ведомства рассказали детям о своей профессиональной деятельности.

Как сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Мурманской области, по итогам встречи некоторые школьники выразили желание поступить в учебные заведения Росгвардии, чтобы служить на благо Родины.