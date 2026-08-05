Мурманские росгвардейцы стали победителями и призёрами чемпионатов Северо-Западного округа по спортивному и боевому самбо в Вологде
Мурманские росгвардейцы доказали высокий уровень подготовки. В командном зачёте по боевому самбо первое место уверенно занял морской отряд из Мурманска. На втором месте — спортсмены из Калининграда, на третьем — представители Измайловского полка из Санкт-Петербурга.
Организаторы отметили высокую конкуренцию на всех этапах. Наши бойцы подтвердили, что заполярная школа самбо остаётся одной из сильнейших.
Турниры были посвящены 10-летию ведомства, 215-й годовщине войск правопорядка, а также памяти сотрудников мурманского СОБР «Дружина» Сергея Дорохова и Владимира Архипова, погибших при исполнении служебного долга в зоне СВО.