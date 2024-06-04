Мурманские росгвардейцы завоевали «золото» на ведомственном чемпионате по стрельбе в Великом Новгороде

В чемпионате по стрельбе в Великом Новгороде принимали участие представители со всего Северо-Западного федерального округа.

В течение трёх дней 119 представителей территориальных управлений и воинских соединений Росгвардии в составе 19 команд соревновались в стрельбе из пистолета Макарова, АК-74 и снайперской винтовки.

Теперь росгвардейцы из Мурманска войдут в состав сборной команды победителей, которая будет представлять Северо-Западный округ войск национальной гвардии на всероссийском чемпионате.