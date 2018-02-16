Мурманские рыбопромышленники обновляют флот

Начало строительства 6 судов для компаний, входящих в холдинг «Норебо», запланировано на верфи в Санкт-Петербурге уже в этом году. Эта мера позволит рыбакам не только заменить устаревшие единицы плавсостава, но и побороться за дополнительные квоты на инвестиционные цели.

На профильных форумах и конференциях в Мурманске рыбаки неоднократно повторяли: промысловый флот у нас оставляет желать лучшего. Строить было дорого и не всегда выгодно, а потому судовладельцы шли по пути наименьших затрат. Покупали суда «с пробегом», отработавшие за границей 10-15 лет, и потихоньку их модернизировали. Однако вечно так продолжаться не могло. Даже с частично обновленным оборудованием траулеры неизбежно устаревают, изнашиваются и рано или поздно их пришлось бы менять.

- У нас 99 судов сегодня уже за 30-летним порогом эксплуатации, - отмечает Владимир Григорьев, председатель правления Союза рыбопромышленников Севера. - Это уже, грубо говоря, суда на списание. Поэтому, я думаю, что сейчас благодаря инвестквотам у нас будет значительный скачок в судостроении.

В компаниях холдинга «Норебо» судов, которые были построены ещё в 80-х - 90-х годах прошлого века, шесть единиц. Их, в первую очередь, и решили заменить. Заказ на строительство получила «Северная верфь» в Санкт-Петербурге. Проект, хоть и учитывает западный опыт, наш, отечественный. Разработало его конструкторское бюро города на Неве. Это, можно сказать, последнее, на сегодняшний день, слово в судостроении.

- Длина их будет составлять более 80 метров, ширина порядка 16-ти. Мощность пропульсивной установки порядка 6000 киловатт, - отмечает Андрей Киселёв, главный инженер компании «Рыбпроминвест» рыбопромышленного холдинга «Норебо». - Ёмкость трюмов ориентировочно около 1000 тонн рыбной продукции. Суда будут заниматься глубокой переработкой, к которой относится заморозка рыбы, производство филе, производство консервов и производство рыбной муки.

Новые траулеры предназначены специально для промысла в условиях арктических морей. Более того, они частично решат вопрос с незаходными судами. Работать будут непосредственно с мурманским портом. А значит, дадут дело и предприятиям береговой линии. Строительство запланировано на 5 лет, придут траулеры в Заполярье к 2023 году.