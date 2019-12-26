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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)26.12.19 19:30

Мурманские «Семейные ценности» едут в январе в Сочи!

Мурманская команда КВН получила возможность выступить на Всероссийском фестивале лиги клуба весёлых и находчивых. Помог ребятам в этом телеканал «Арктик-ТВ».

Команде КВН «Семейные ценности» всего год. «Септет» - коллектив из 7 участников,  проскочил Школьную лигу и начал выступать сразу в региональной. Как и у остальных команд у ребят свой стиль: они играют семью роботов. Реквизит - соответствующий: из старых стиральных машинок и холодильников.

Богдан Долженко, участник команды КВН «Семейные ценности»: «Частенько бывает, что мы приходим к редакторам, а они нам говорят: «Вам нужны светящиеся глаза». И мы давай за одну ночь придумывать светящиеся глаза. У нас это, на самом деле, не хромает. Поэтому мы как-то более-менее все творческие по реквизиту. У нас это хорошо в команде. У нас каждый практически может всё, что угодно, делать».

Каких-то кумиров среди именитых команд у мурманских КВНщиков нет. Они уверены, что только неповторимый стиль сможет открыть двери в высшую лигу. Потому стараются изо всех сил.

Лариса Пушкаревская, участник команды «Семейные ценности»: «Вообще, я так понимаю, что мы единственная команда роботов, которая за все годы, какие существует КВН. Такого не было раньше, поэтому это вызывает интерес. и наши редактора  нам говорили, что даже, если у вас где-то что-то не получится,  всё-равно это люди запомнят, потому что это интересно и необычно, потому что как таковой КВН, который существует, стандартный, он изживает себя. И нужно какие-то другие вещи придумывать, ходы».

Несмотря на уникальность, были у команды и плохие времена. Однажды «Семейные ценности» чуть не распались из-за череды неудач. Поднять боевой дух и сохранить объединение помогли опытные наставники. Как видно не зря. Второе место в Региональной лиге открыло КВНщикам двери на фестиваль в Сочи. Телекомпания «Арктик-ТВ» тоже решила поддержать ребят. Директор «Арктик-ТВ» Андраник Мусатян оказал команде спонсорскую помощь.

Максим Шамне, капитан команды «Семейные ценности»: «Нас спонсирует телеканал «Арктик-ТВ», за что мы очень благодарны. Надеемся, не подведём. Постараемся занять какое-то даже место. Получим высший рейтинг на фестивале в Сочи».

Фестиваль КВН в Сочи состоится уже в следующем году, с 12 по 25 января. Весёлым и находчивым из Мурманска предстоит соревноваться с несколькими сотнями команд со всей России.

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