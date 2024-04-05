Мурманские школьники активно влияют на создание городской среды

Ученики гимназии №6 Первомайского округа за круглым столом обсудили возможности развития города и своего района.

За молодым поколением будущее, уверены в гимназии №6 Мурманска. Здесь для старшеклассников организовали круглый стол. Его участники говорили о формировании в городе комфортной среды.

Нина Зубарева, директор гимназии №6 г. Мурманска: «Формирование городской комфортной среды – это неотъемлемая часть формирования гражданской идентичности человека, это проявление любви к малой Родине, это стремление, будущее и настоящее таким, каким ты его видишь, каким ты его желаешь увидеть в последующем. Поэтому немаловажно, что такие круглые столы должны проводиться не только со взрослыми людьми, но и с подрастающим поколением».

В шестой гимназии даже есть музей, посвящённый истории «Первомайки». Округ был образован в 1975 году. Он единенный в Мурманске расположен не только на восточной, но и западной стороне залива. Простор для развития этих территорий огромный, уверены педагоги и их воспитанники.

Михаил Мужеловский, ученик гимназии №6 г. Мурманска: «Я считаю, что это очень важно, как и общая культура. Культура будет стремиться к людям, так и люди будут стремиться к культуре».

Михаилу понравился новый сквер у ручья Чистого. Но, по мнению школьника, городу не хватает уличного освещения. А вот другим гимназистам - развлечений в шаговой доступности.

- Я считаю, что комфортный город – это город, в котором рядом с каждым каким-то микрорайоном есть необходимые организации и заведения.

Многие идеи школьников находят отражение в будущих проектах благоустройства.