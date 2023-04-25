Мурманские школьники голосуют за объекты благоустройства

В Доме детского творчества имени А. Бредова состоялась встреча представителей учреждения «Мурманские парки и скверы» с активной молодёжью города. Так организаторы решили привлечь внимание молодёжи к теме благоустройства общественных пространств.

Выбором общественных территорий для благоустройства родного города занялись на сегодняшнем собрании представители МАУК «Мурманские парки и скверы» с юными активистами города – школьниками и студентами. Главная задача – построить диалог. И это у них получилось без малейших проблем.

В Доме детского творчества имени А. Бредова состоялась встреча представителей учреждения «Мурманские парки и скверы» с активной молодёжью города. Так организаторы решили привлечь внимание молодёжи к теме благоустройства общественных пространств.

Алёна Веко, директор Первомайского Дома детского творчества, г. Мурманск: «Цель сегодняшнего мероприятия - поговорить с молодёжью о том, чего бы они хотели увидеть в городе, какие у них есть предложения, вопросы, с чем они согласны, что для них приоритетно. И вывести их на диалог, чтобы они поняли, что они могут принимать участие в решении этих вопросов».

Напомним, что с 17 апреля, жители города могут выбрать приоритетный среди 9 объектов благоустройства в рамках программы «Формирование городской среды». Городские власти открыты к диалогу и предложениям.

Сергей Мартинович, 10-й класс, Кадетская школа города Мурманска: «Мы очень хотим принять участие в жизни города, потому что мы очень ценим его. Хотелось бы вложить свою лепту, что-то привнести хорошее. Например, в экологии, в развитии общественного транспорта и уборке дворовых территорий. Мурманск достоин самого лучшего».

Сергей Мартинович, 10-й класс, Кадетская школа города Мурманска: «Я очень хочу, чтобы город стал лучше. Хочу предложить какие-то свои идеи, которые принёс я и моя команда из Кадетской школы города Мурманска».

Проголосовать за понравившийся объект может любой житель Мурманской области старше 14 лет. Голосование продлится до 31 мая на сайте 51.gorodsreda.ru. https://51.gorodsreda.ru/objects?location=m47701000