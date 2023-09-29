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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)29.09.23 19:30

Мурманские школьники и студенты приняли участие в соревновании по военно-строевой подготовке на Кубок начальника УФСИН России по Мурманской области

В них приняли участие 9 команд, которые на территории отдела спецназа УФСИН показали свою силу и скорость. В рамках соревнований по военно-строевой подготовке участникам предстояло пройти несколько этапов: перенос раненого, «колесо», военизированную эстафету и полосу препятствий. Всё это делалось на скорость и, конечно, профессионально.

Олег Быстров, старший инспектор по особым поручениям отдела воспитательной и спецработы с личным составом УФСИН России по Мурманской области: «В прошлом году участвовало порядка пяти команд, в этом году уже девять. У нас геометрическая прогрессия, мы развиваемся в этом направлении, что сказывается на количестве участников. Участников больше, значит, мероприятие нравится. Планируем в последующем увеличить количество этапов. ТСегодня мы четыре варианта рассматриваем, а в последующем будем увеличивать».

Соревнования на Кубок начальника регионального УФСИН организуют уже второй год подряд. В них приняли участие школьники и студенты от 14 до 18 лет из Мурманска, Туломы, Зверосовхоза, Молочного, Мурмашей и Североморска. Среди ребят как простые ученики, так и воспитанники профильных классов.

Например, Роман Юренков - будущий кадет УФСИН.

Роман Юренков, ученик 10 класса школы №5 Мурманска: «Команда сработала отлично. Я думаю, девять из десяти. Самое сложное задание было с покрышками, а так, вообще, было легко. Правда, когда начинаешь бежать назад, то весь без сил остаёшься».

Марина Боткина, дочка сотрудницы регионального УФСИН, впервые оказалась на таких соревнованиях.

Марина Боткина, студентка Мурманского педагогического колледжа: «Тяжело, очень тяжело. Мне запомнилось, что меня на носилках несут. Чуть не уронили раз десять, наверное. А самое сложное, это, наверное, автоматы разбирать и собирать».

Как отмечает заместитель директор регионального Центра патриотического воспитания и допризывной подготовки молодёжи Вадим Верещак, молодые мурманчане всё больше интересуются и участвуют в таких состязаниях. А это важно, ведь они будущие защитники нашей Родины.

Вадим Верещак, заместитель директора регионального Центра патриотического воспитания и допризывной подготовки молодёжи: «Молодёжь активная, детям нравятся такие состязания. Не все из них будут военными, безусловно, не все из них пойдут в органы правопорядка, внутренних дел, УФСИН, но, наверное, это и не надо. Кто-то станет врачом. Что хочется отметить: в последнее время девочкам это нравится. Не знаю, почему так, но мальчикам не очень, а девочки прекрасные командиры команд».

По итогу соревнований команды-победители наградили заслуженными призами.

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