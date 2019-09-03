Сегодня в России отмечали День солидарности в борьбе с терроризмом. И в центре Мурманска прошёл траурный митинг в память о заложниках, которые погибли 15 лет назад в результате террористического акта в Беслане.

На памятный митинг в сквере на улице Ленинградской собрались около 200 мурманских школьников. Они не были свидетелями трагедии в Беслане, многие из них родились после этих событий. Однако нет такого человека, кто бы ни знал, что произошло в северной Осетии 15 лет назад.

«Тем детям, которые сейчас живут, важно до них донести те события, ту угрозу, что несёт терроризм, - говорит Сергей Филиппов, заместитель начальника Управления Росгвардии по Мурманской области. - Иначе, если мы забудем погибших детей, терроризм будет развиваться. Мы должны помнить эту трагедию».

1 сентября 2004 года в Беслане террористы захватили школу и взяли в заложники 1128 человек. Трое суток они удерживали школьников и взрослых без еды и воды. Выбраться из рук захватчиков удалось не всем – 334 человека, в том числе 186 детей, погибли. Эта страшная трагедия и по сей день отзывается болью в сердцах людей.

«Теракт в городе Беслан остаётся самым кровавым в нашей современной России, - отмечает Антонина Таран, депутат Совета депутатов города Мурманска. - Несмотря на время и скорбь, боль остаётся до сих пор в наших сердцах».

«Мы должны помнить и знать, что страшнее терроризма не бывает ничего, - говорит Елена Меркушова, председатель Мурманской областной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ. - Беречь, любить своих родных и близких, чтобы такая трагедия больше никогда не повторилась».

В сквере на улице Ленинградской мурманские школьники минутой молчания почтили память погибших детей Беслана. Они зажгли свечи и возложили цветы к доске с фотографиями жертв боевиков.